Голубовская о том, как лечилась от COVID-19: Когда становилось чуть легче, надевала халат, брала свой радикулит и ходила смотреть больных

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что не принимала антибиотики, когда лечилась от коронавирусной болезни COVID-19.

Голубовская: Не обижайтесь, когда вам не назначают без показаний антибиотики, гормоны, и не бегайте по разным лабораториям в поисках истины Фото: Ольга Голубовская / Facebook

Украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала в Facebook, что после перенесенной коронавирусной инфекции у нее выработались антитела к COVID-19.

Она отметила, что "насмерть перепуганные ситуацией с коронавирусной инфекцией украинцы" начали вникать в схемы терапии и лабораторной диагностики болезни и "углубляться в дебри происходящих процессов".

"Я перечитала с интересом рассказы многих из вас, включая докторов, о своей болезни и о ее лечении. Интересно, что психология лечения у докторов разная, с оттенком специализации. Что хочу сказать, дорогие друзья: ей-богу, не заморачивайтесь... Диагноз ставится только по совокупности клинико-лабораторных данных с учетом особенностей течения заболевания, периода болезни, преморбидного фона и так далее. Оставьте эту головную боль докторам и помните, что главное в лечении инфекционных болезней – не мешать больному правильно болеть", – написала она.

Голубовская рассказала, как лечилась от коронавирусной инфекции.

"Температуру тела, несмотря на сильную интоксикацию, не сбивала (за редким исключением); антибиотики не принимала (несмотря на температуру до 40 градусов); с первых дней болезни – противовирусный препарат, несмотря на постоянно отрицательные тесты ПЦР из разных, в том числе референс-лабораторий; антикоагулянт. А когда становилось чуть легче, надевала халат, носки с Дедом Морозом, брала свой внезапно обострившийся радикулит с COVID-19 и вместе с ними ходили смотреть больных", – сообщила медик.

По словам Голубовской, приблизительно по такой схеме лечатся "все инфекционисты".

"Не забивайте голову сложными вопросами, над которыми мы работаем всю свою жизнь, не обижайтесь, когда вам не назначают без показаний антибиотики, гормоны, и не бегайте по разным лабораториям в поисках истины", – призвала она украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.