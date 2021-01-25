"От ведущей мировой компании". Зеленский сказал, что вскоре в Украину поставят 1 млн доз вакцины против COVID-19

Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине стартует в феврале, уверен президент Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 января, что в ближайшее время в страну поставят первые партии вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

"У нас есть хорошие новости по вакцине против COVID-19. Уже в феврале начнется вакцинация. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит 1 млн доз вакцины – первый миллион – от ведущей мировой компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время", – сказал он в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По данным агентства Bloomberg, вакцинация стартовала уже в 56 странах, сделали более 65,6 млн прививок.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.