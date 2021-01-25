Четверть украинских медиков не считают обязательной массовую вакцинацию населения от COVID-19 – опрос

Согласно результатам опроса медицинских работников, проведенного исследовательской компанией Active Group, 45,8% украинских медиков поддерживают предложение о массовом тестировании населения на коронавирус.

13,3% украинских медиков считают, что массовую вакцинацию населения от COVID-19 не нужно делать Фото: EPA

40,6% медицинских работников поддерживают массовую вакцинацию украинцев от COVID-19, четверть медиков считают прививки против коронавируса желательными, но не обязательными. Об этом свидетельствуют результаты второго исследования мнения медицинских работников, проведенного 13–18 января 2021 года исследовательской компанией Active Group совместно с Всеукраинским врачебным обществом и Ассоциацией городов Украины. 25 января их представили в Украинском кризисном медиацентре.

Медикам задали вопрос, как они оценивают предложение о необходимости массовой вакцинации населения от COVID-19.

Это "безусловно, нужно сделать" считают 40,6% опрошенных, 24,5% медиков ответили, что это желательно сделать, но не обязательно, 13,3% сказали, что вакцинацию не нужно делать, и 21,7% респондентов не смогли ответить.

В то же время 45,8% украинских медиков поддерживают предложение о массовом тестировании населения на коронавирус. 32,1% считают, что его следует сделать, но не обязательно, 16,3% опрошенных заявили, что массовое тестирование не нужно, и 5,8% респондентов не смогли ответить.

Всего было опрошено более 4160 человек: врачей, младший медперсонал и админперсонал больниц. Метод – онлайн-опрос. Исследование репрезентативное по возрасту, географии (за исключением оккупированных территорий Донбасса и аннексированного Крыма), формой собственности медучреждений и видом оказания ими медицинской помощи. Погрешность опроса – 1,5%.

Инфографика: activegroup.com.ua

По данным агентства Bloomberg, вакцинация от COVID-19 стартовала уже в 56 странах мира, сделали более 65,6 млн прививок.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Позже он говорил, что страна может получить дополнительно еще 8 млн доз. Первую партию, по данным Министерства здравоохранения, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

31 декабря 2020 года Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech. 700 тыс. доз вакцины, по словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина может получить до конца февраля 2021 года.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.

14 января Степанов высказал уверенность в том, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации Всемирной организации здравоохранения на 22 января, в мире 64 производителей вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку произведенной вакцины. Доклинические испытания проводят 173 компании.