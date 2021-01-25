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Зеленский поручил "как можно скорее" представить программу вакцинации от COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости определить количество вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, четкие сроки иммунизации и перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь.

По данным агентства Bloomberg, вакцинация от коронавируса стартовала уже в 56 странах
По данным агентства Bloomberg, вакцинация от коронавируса стартовала уже в 56 странах
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании 25 января дал правительству задание "как можно скорее представить подробную программу вакцинации против COVID-19 в Украине". Об этом по итогам совещания сообщила пресс-служба главы государства. 

Программа должна содержать подробный план по каждой области, сказал Зеленский. 

"Необходимо определить количество вакцин, четкие сроки вакцинации, перечень категорий населения, которые должны вакцинироваться в первую очередь. Также должна быть налажена система менеджмента и логистики вакцины, в частности – созданы электронные системы записи, фиксации, мест прививок и распределение поставок", – заявил он.

Министр здравоохранения Максим Степанов проинформировал, что переговоры о закупке вакцины уже на завершающей стадии, массовая иммунизация начнется в феврале, прогнозирует он. 

По данным агентства Bloomberg, вакцинация стартовала уже в 56 странах, сделали более 65,6 млн прививок. 

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от BioNTech/Pfizer или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Владимир Зеленский, Минздрав, Максим Степанов, вакцина, коронавирус
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