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В Египте началась массовая вакцинация от COVID-19

В Египте 24 января начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми прививки получат медицинские работники.

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В Египте с начала пандемии инфицированы 161,8 тыс. человек
В Египте с начала пандемии инфицированы 161,8 тыс. человек
Фото: EPA

В Египте 24 января началась вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил ArabNews.

По информации издания, первыми бесплатно вакцинируют медицинских работников.

Министр здравоохранения страны Хала Зайед заявила, что Египет получит 40 млн доз через Международный альянс по вакцинам (GAVI), достаточное количество для вакцинации 20 млн человек, или 20% от населения Египта (около 130 млн).

В декабре 2020 года Египет получил первую партию вакцин, разработанных китайской фармацевтической группой Sinopharm.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Египте на 25 января с начала пандемии инфицированы 161,8 тыс. человек, 8959 – умерли, 126,4 тыс. – выздоровели.

Теги: Египет, медицина, вакцинация, население, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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