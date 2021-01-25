В Египте началась массовая вакцинация от COVID-19

В Египте 24 января начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первыми прививки получат медицинские работники.

В Египте с начала пандемии инфицированы 161,8 тыс. человек Фото: EPA

В Египте 24 января началась вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил ArabNews.

По информации издания, первыми бесплатно вакцинируют медицинских работников.

Министр здравоохранения страны Хала Зайед заявила, что Египет получит 40 млн доз через Международный альянс по вакцинам (GAVI), достаточное количество для вакцинации 20 млн человек, или 20% от населения Египта (около 130 млн).

В декабре 2020 года Египет получил первую партию вакцин, разработанных китайской фармацевтической группой Sinopharm.