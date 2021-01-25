"Уже лечусь". Президент Мексики заболел COVID-19

Инфицированный коронавирусом президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор рассказал, что у него легкие симптомы COVID-19.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил 25 января в Twitter, что у него подтвердили коронавирусную инфекцию.

"С сожалением сообщаю вам, что я инфицирован COVID-19. Симптомы легкие, но я уже лечусь. Как всегда, я настроен оптимистично", – написал он.

67-летний глава государства отметил также, что намерен позвонить президенту РФ Владимиру Путину и обсудить возможную поставку в Мексику российской вакцины от коронавируса.

Yo estaré pendiente de los asuntos públicos desde Palacio Nacional. Por ejemplo, mañana atenderé una llamada con el presidente Vladimir Putin porque, independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que nos envíen la vacuna Sputnik V. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

По масштабу распространения COVID-19 Мексика находится на 13-м месте в мире. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в стране на 25 января зафиксировано 1,7 млн случаев, умерли 149 тыс. пациентов. Всего в мире зарегистрировано 99,1 млн инфицирований и более 2,1 млн смертей.