В Польше назвали условия для въезда в страну без прохождения карантина

С 23 января в Польшу можно приехать с негативным тестом на коронавирус и не проходить после пересечения границы обсервацию.

В Польше с начала пандемии выявлено 1,475 млн случаев COVID-19 Фото: pixabay.com

Все, кто въезжает в Польшу, с 23 января при наличии негативного теста на коронавирус сделанного в течение 48 часов перед пересечением границы, могут не проходить 10-дневную обсервацию. Об этом сообщает "Укринформ".

Пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Элжбета Пикор подтвердила информагенству, что эта норма уже действует на практике. Граждане Украины уже воспользовались ею.

"Да, эта норма с субботы действует на границе. Несколько человек уже пересекло границу в пунктах пропуска "Медика" и "Корчова", – сказала пресс-секретарь.

Речь идет о всех видах тестов, в том числе об экспресс-тестах на антитела к COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на вечер 24 января подтвердили 99,056 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

В Польше с начала пандемии выявлено 1,475 млн случаев COVID-19, умерло 35 363 пациента.