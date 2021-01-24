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В Израиле начали прививать от коронавируса старшеклассников

В Израиле из 9 млн населения страны 2,5 млн уже получили вакцину от коронавируса.

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В Израиле вакцинация от коронавируса началась 19 декабря 2020-го
В Израиле вакцинация от коронавируса началась 19 декабря 2020-го
Фото: EPA

23 января Израиль начал вакцинировать от COVID-19 подростков после того, как прививку получила уже четверть населения. Об этом сообщает Times of Israel.

Издание отметило, что из 9 млн населения страны 2,5 млн уже получили вакцину. После этого в стране приступили к расширенной кампании по вакцинации, прививать стали учеников 11–12 классов (в Израиле 12-годичная система обучения).

Целью вакцинации старшеклассников сейчас является обеспечение их возвращения в школу, чтобы они вовремя начали сдавать выпускные экзамены, необходимые для дальнейшего поступления в вузы.

Вакцинация от коронавируса началась в Израиле 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху.

13 января в Израиле сообщали о том, что думают над разрешением вакцинации для детей от 12 лет.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Израиль, вакцинация, дети, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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