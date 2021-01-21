ГОРДОН
 
 
МИР

В Венгрии зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса "Спутник V"

Генеральный директор Венгерского национального института фармации и питания Матьянш Сентивани заявил, что в Венгрии выдано разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" сроком на шесть месяцев с возможным продлением.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пока неизвестно когда российская вакцина станет доступна в Венгрии
Пока неизвестно когда российская вакцина станет доступна в Венгрии
Фото: EPA

Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом 21 января Hirado.hu заявил генеральный директор Венгерского национального института фармации и питания (OGYÉI) Матьянш Сентивани. Текстовую версию заявления опубликовало Politico.

Он отметил, что разрешение выдано на шесть месяцев с возможным продлением еще один раз на такой же строк.

До сих пор неизвестно, когда российская вакцина станет доступна в Венгрии. Сейчас там ожидают заключения Национального центра здравоохранения, который в течение нескольких недель вынесет окончательное решение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 3 января заявлял, что Венгрия вряд ли будет использовать российскую вакцину "Спутник V" из-за ее ограниченных производственных мощностей. 

По информации министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, 28 декабря 2020 года в страну привезли 6 тыс. доз вакцины от COVID-19 "Спутник V" для проведения экспертизы. 

Венгрия начала вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции вакциной производства американской фармкомпании Pfizer и немецкой BioNTech на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. Первой вакцину получила врач Адриенна Кертес.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. 

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

14 октября 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона". В России заявляли о 100-процентной эффективности вакцины.

20 января 2021 года российский минздрав получил документы, необходимые для регистрации третьей вакцины от коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейПо данным американского Университета Джонса Хопкинса на 21 января 2021 года, в Венгрии с начала пандемии COVID-19 выявили у более чем 354,2 тыс. человек. От этой болезни в стране скончалось 11,6 тыс. человек, а выздоровело более 233,2 тыс.

Теги: Россия, Владимир Путин, Венгрия, Виктор Орбан, вакцинация, Минздрав, здравоохранение, вакцина, коронавирус, прививки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
  "Если бы Вова не чудил, не уходил из семьи, они бы жили дальше в Канаде". Анатолий Анатолич прокомментировал развод Остапчука
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
Ани Лорак позировала в объятиях мужчины
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
"Мама ваша – мастер обмана времени". Крапивина удивила фолловеров снимками своей матери
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Шварценеггер, сидя в салоне внедорожника, вакцинировался от коронавируса. Видео
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
Внучка Ротару позировала в объятиях бойфренда. Фото
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
  Никитюк: Передо мной мужик описался
  Никитюк: Передо мной мужик описался G
Дмитрий ГОРДОН
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее в злоупотреблении алкоголем
Кристина Риччи обвинила мужа в насилии, а он ее – в злоупотреблении алкоголем
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
"Обратите внимание на волосы и ресницы". Каменских показала лицо без макияжа
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце
  Никитюк рассказала, кто ей разбил сердце G
Дмитрий ГОРДОН
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
Символизм в образе Харрис. Почему новый вице-президент США выбрала фиолетовый наряд в день инаугурации
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
Вся в черном с сумочкой из крокодиловой кожи. Как выглядела Меланья Трамп в последний день президентской каденции мужа. Фото
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS