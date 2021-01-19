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В России заявили о 100-процентной эффективности второй вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона"

Эффективность второй российской вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона" составляет 100%, заявили в Роспотребнадзоре по результатам первой и второй фаз клинических исследований.

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"ЭпиВакКорона" состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков
"ЭпиВакКорона" состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков
Фото: EPA

Роспотребнадзор отчитался о 100-процентной иммунологической эффективности второй российской вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона". Об этом ведомство сообщило в комментарии "Интерфаксу".

Такой показатель установили по результатам первой и второй фаз клинических исследований, которые проводили в июле – сентябре прошлого года. Во второй фазе участвовали 86 человек. Из них 43 добровольца получили вакцину "ЭпиВакКорона", а еще 43 добровольца – плацебо.

Все получившие вакцину добровольцы чувствовали себя хорошо, лишь у двух из них отмечалась болезненность в месте укола, которая прошла в течение двух суток.

Президент страны Владимир Путин 14 октября 2020 года говорил, что вакцина новосибирского научного центра "Вектор" получила регистрационное удостоверение. Вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова сказала, что после регистрации готовится выпуск 60 тыс. доз "ЭпиВакКороны". По ее информации, послерегистрационные клинические исследования вакцины центра "Вектор" должны были провести на 40 тыс. добровольцах, в том числе на 150 гражданах старше 60 лет.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков, через которые иммунная система человека "обучается" распознавать и нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2. Препарат не вызывает побочных эффектов и обладает "достаточно высоким уровнем безопасности", говорила Голикова.

Итоги испытаний научный центр "Вектор" должен представить до конца января, сообщили в Роспотребнадзоре. До сих пор ни одно исследование вакцины "ЭпиВакКорона" в научной литературе не опубликовано.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – Путин заявил 11 августа.  Он утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.  В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. National Geographic отмечал, что испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Масштабная вакцинация от коронавируса в России началась в середине декабря. По данным РФПИ, вакциной "Спутник V" уже привили более 1,5 млн человек.

Еще одну вакцину готовит Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Михаила Чумакова, в сентябре разрешили ее испытание на людях.

Теги: Россия, Владимир Путин, Роспотребнадзор, вакцинация, исследование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, иммунитет
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