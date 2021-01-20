В России начали регистрацию третьей вакцины от коронавируса

Третью российскую вакцину от коронавируса подали на регистрацию. В марте ее хотят запустить в гражданский оборот.

В России зарегистрировали уже две вакцины от коронавируса Фото: EPA

Российский минздрав получил документы, необходимые для регистрации третьей вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает "Интерфакс".

По его словам, документы направлены на экспертизу, по ее окончании будет решаться вопрос государственной регистрации.

Третья вакцина создана научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. На данный момент она находится на второй фазе испытаний, сообщала Газета.Ru. В гражданский оборот ее планируют запустить в марте.

Первую российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

14 октября 2020 года была зарегистрирована вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона". В России заявляли о 100-процентной эффективности вакцины.