Pfizer и BioNTech согласились выделить свою вакцину от коронавируса для бедных стран – Reuters

Компании Pfizer и BioNTech готовы участвовать в программе доступа к вакцинам для бедных стран COVAX, однако выделят относительно небольшое количество вакцин, которые будут предназначены для медицинских сотрудников, сообщает Reuters.

Компании Pfizer и BioNTech согласились предоставить свою вакцину против COVID-19 для программы доступа к вакцинам для бедных стран COVAX. Об этом агентству Reuters 21 января сообщили источники.

Собеседники агентства отметили, что о сделке должны объявить в пятницу, 22 января.

Подробности о размере сделки или цене за дозу, которую COVAX будет платить, неизвестны, но источники заявили, что количество выделенных вакцин будет относительно небольшим. Один источник сказал, что причина ограниченного объема заключалась в том, что дозы предназначались в первую очередь для медицинских работников в странах, которые обслуживает COVAX.

Программа COVAX появилась в прошлом году на фоне опасений, что бедные страны не смогут соперничать с более богатыми в закупке вакцины от коронавируса. Как отмечает Reuters, в 2021 году по этой программе планируется доставить около 1,8 млрд доз вакцины в 92 страны, эти препараты должны покрыть охватят около 27% населения этих стран.

В программе COVAX участвует и Украина. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в рамках программы Украина планирует 16 млн доз вакцины. При этом первую партию должны завезти в страну уже в феврале. По словам Ляшко, это будут препараты от BioNTech/Pfizer или Moderna.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.