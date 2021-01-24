В Испании глава Генштаба ушел в отставку после скандала с получением вакцины от коронавируса вне очереди

В своем письме на имя министра обороны Испании Маргариты Роблес глава Генштаба Мигель Анхель Вильярроя заявлял, что отдал приказ о вакцинации в соответствии с протоколами, и заверил, что никогда не пытался воспользоваться неоправданными привилегиями.

Вильярроя заявил, что уйдет в отставку, чтобы не ухудшать имидж вооруженных сил страны Фото: EPA

Начальник Генерального штаба вооруженных сил Испании, генерал Мигель Анхель Вильярроя подал в отставку на фоне скандала с его вакцинацией от коронавируса вне очереди. Об этом 23 января сообщило издание El Pais.

Скандал разгорелся после публикаций в испанских СМИ о том, что Вильярроя вместе со своими подчиненным получил вакцину от коронавируса от Pfizer/BioNTech вне очереди.

В своем письме на имя министра обороны Испании Маргариты Роблес глава Генштаба заявлял, что отдал приказ о вакцинации в соответствии с протоколами, и заверил, что никогда не пытался воспользоваться неоправданными привилегиями.

Вместе с тем, он сообщил, что скандал с вакцинацией ухудшает имидж вооруженных сил Испании и ставит под сомнение его честность, а потому Вильярроя принял решение подать в отставку.

El Pais отмечает, что это первый раз, когда начальник Генштаба обороны Испании сам подал в отставку с момента создания этой должности в 1984 году.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация в Испании вместе с другими странами Евросоюза началась 27 декабря.