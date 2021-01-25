Степанов рассказал, будут ли весной вводить локдаун в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 24 января заявил, что сейчас страна возвращается к режиму, который был до 8 января. Далее запланировано введение адаптивного карантина.

Степанов: Мы смотрим, как меняется ситуация по регионам Фото: Максим Степанов / Facebook

В Украине вводили "карантин зимних каникул" 8–24 января для того, чтобы весной не было новых ограничений, поэтому новое усиление карантинных мер не ожидается. Об этом 24 января сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", видео опубликовано на YouTube-канале.

Он отметил, что даты с 8-го по 24 января выбирали, исходя из наименьшей экономической активности в это время года.

"Это было для того, чтобы потом уже к апрелю – маю мы были в состоянии пройти без введения жестких ограничений, когда закрывается работа спортзалов, целые сектора экономики", – заявил Степанов.

По его словам, стратегия министерства заключается в том, что сейчас страна возвращается к режиму, который был до 8 января.

"Затем в течение 7–10 дней мы смотрим, как меняется ситуация по регионам, и [планируем] перейти к адаптивному карантину", – добавил он.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 191 812 человек, 947 514 заболевших выздоровели, 21 861 умер.