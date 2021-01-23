Украина выходит из усиленного карантина. Какие ограничения будут действовать с 25 января? Инфографика
С 25 января после завершения "карантина зимних каникул" в Украине будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года. Об этом в Facebook 23 января сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам премьера, эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью COVID-19. Он отметил, что в стране занято около 30% койко-мест для пациентов с коронавирусом, а число коек с кислородом с сентября увеличилось с 11 тыс. до 55 тыс. "Выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез. Мы должны оставаться бдительными и тщательно соблюдать все правила. Маски, дистанция, дезинфекция – это основа", – подчеркнул глава правительства. Он опубликовал инфографику с ограничениями, которые будут действовать с 25 января.
С 12 января по 18 января 2021 года число летальных случаев от COVID-19 демонстрирует устойчивую динамику, количество новых госпитализаций и активных госпитализированных медленно снижается, заявили в НАН Украины.→
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