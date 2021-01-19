Со следующей недели в Украине прогнозируют медленное затухание заболеваемости COVID-19

С 12 января по 18 января 2021 года число летальных случаев от COVID-19 демонстрирует устойчивую динамику, количество новых госпитализаций и активных госпитализированных медленно снижается, заявили в НАН Украины.

По словам ученых, снижению заболеваемости COVID-19 в Украине будет способствовать "карантин зимних каникул" Фото: depositphotos.com

Со следующей недели в Украине ожидается снижение заболеваемости COVID-19, в частности, этому будет способствовать действие "карантина зимних каникул". Об этом говорится в аналитической записке рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. Ее текст опубликован на сайте НАН Украины.

Увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, числа летальных исходов от COVID-19 и выздоровлений в Украине в период 12–18 января 2021 года ученые объяснили дообработкой материалов, полученных в праздничный период.

"В течение следующей недели можно ожидать возвращения поступления данных к "нормальному" режиму и возвращения к тенденции медленного затухания, чему также будет способствовать начало действия новых карантинных ограничений, которые были введены после 8 января", – отметили в академии.

Анализ количества положительных тестов свидетельствует, что произошло скорее замедление затухания, чем увеличение количества новых случаев, добавили в НАН Украины.

По данным ученых, количество смертельных случаев от COVID-19 демонстрирует устойчивую динамику и остается в пределах 1,5–2%, в то же время число новых госпитализаций и активных госпитализированных медленно снижается.

На 19 января средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине составлял 220,7 на 100 тыс. населения в течение последних 14 дней, сообщили в Министерстве здравоохранения. В двух регионах, Запорожской и Николаевской областях, этот показатель был в полтора раза больше.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине с начала эпидемии подтвердили 1 167 655 случаев COVID-19, 21 046 человек умерли, 886 248 выздоровели. За последние сутки скончалось 177 пациентов с COVID-19.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действует "карантин зимних каникул". В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).