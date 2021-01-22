"Большой плюс для государства". В Нацполиции рассказали, сколько украинцев оштрафовали за неношение масок

Украинцы стали носить маски в общественном транспорте, закрытых помещениях и торговых центрах, что является для государства большим плюсом, заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

За отсутствие маски в общественных местах могут оштрафовать на сумму от 170 до 225 грн Фото: EPA

Полицейские составили более 78 тыс. административных протоколов за несоблюдение масочного режима, сказал глава Национальной полиции Игорь Клименко в интервью "Українським Новинам", которое опубликовали 22 января.

"Мы совместно добились того, что граждане, которые находятся в транспорте, закрытых помещениях, торговых центрах и так далее, все-таки носят маски, уважая друг друга", – пояснил глава полиции.

Клименко заявил, что поддерживает борьбу с коронавирусом. По его словам, среди полицейских уже переболело более 15 тыс., 21 человек умер.

"Это молодые люди, до 40 лет. Часть из тех, кто уже переболел коронавирусом, имеют другие проблемы со здоровьем. Мы серьезно относимся к этой проблеме. Введен карантин или нет – мы выполняем свою функцию, в первую очередь. В то же время, если от полиции будет зависеть соблюдение масочного режима и других карантинных требований, то полиция будет делать все необходимое, чтобы сохранить здоровье наших граждан", – объяснил он.

Мэры городов, которые говорили об игнорировании режима карантина, не вмешивались в работу полиции и не препятствовали работе, сообщил Клименко.

"Это были просто политические заявления. Действительно, в некоторых случаях пришлось открывать уголовные производства. Но в дальнейшем в их действиях преступления не было. Ну и конечно, уже перед введением "карантина зимних каникул", было заявление мэра Тернополя. Полиция за сутки сделала все, чтобы изменить мнение руководства города и мнение некоторых директоров школ и бизнесменов, которые пытались не выполнять это решение. Поэтому мы достигли выполнения требований Кабмина", – добавил глава Нацполиции.