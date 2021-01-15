ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Разумков сказал, что некоторые депутаты носят в Раде "дырявые" маски

Народных депутатов, посещающих Верховную Раду без масок, не штрафуют, потому что полиция не имеет права заходить в зал заседаний.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Разумков: Никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски
Разумков: Никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о дискуссиях вокруг введения штрафов за то, что депутаты не носят защитные маски. Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус", которое опубликовано 15 января. 

Накладывать эти штрафы самостоятельно невозможно, а полиция не имеет права заходить в сессионный зал Рады, пояснил глава парламента. 

"Есть неприятные примеры, которые я вижу с трибуны Рады: кто-то ходит в "дырявых" масках, кто-то вообще без маски. Было много дискуссий в зале о введении штрафов, но мы не можем налагать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права. Насколько мне известно, никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски. Хотя было бы неплохо и правильно", – выразил свою позицию Разумков. 

На вопрос, почему он как глава парламента не обратится в правоохранительные органы, чтобы наказать депутатов за несоблюдение масочного режима, Разумков сказал следующее: "Не думаю, что это моя зона ответственности как председателя Верховной Рады. Благодаря онлайн-трансляции правоохранительные органы сами видят, что происходит в стенах парламента".

В ноябре прошлого года вступил в силу закон №1000-IX, позволяющий правоохранителям и уполномоченным лицам штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах. Сумма штрафа составляет от 170 до 225 грнРеспиратор или защитная маска должны закрывать нос и рот. 

С 14 января полиция может штрафовать предпринимателей за допуск в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без маски на сумму от 3400 до 5100 грн. 

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,47 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: полиция, штраф, парламент, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
"Только идиотка взвешивается после новогодних праздников". Цибульская отказалась называть свой вес
Ведущая "1+1" после отпуска в Турции сдала положительный тест на COVID-19
Ведущая "1+1" после отпуска в Турции сдала положительный тест на COVID-19
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности
"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу
"Теперь жду звонка соседей". Билык заявила, что во время ее крика в доме прорвало трубу
  В США умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре" Ричман
  В США умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в "Санта-Барбаре" Ричман
Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним
Экс-супруга Валерия Меладзе рассказала о жизни после развода с ним
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила новые результаты анализов
"Случилось чудо!" Мика Ньютон, у которой в 2019 году выявили онкологию, получила новые результаты анализов
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
"Попу расширили", "Красиво, но с фотошопом перебор". Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок
Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить
Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить
  "Начало того, что так долго хотела исследовать". Селена Гомес презентовала клип на испаноязычную песню. Видео
"Я хочу быть с тобой". Вдова Грачевского опубликовала посмертное обращение к мужу
"Я хочу быть с тобой". Вдова Грачевского опубликовала посмертное обращение к мужу
  "Среди лесов, унылых и заброшенных...". Алина Паш исполнила песню на стихи Мандельштама. Видео
  "Среди лесов, унылых и заброшенных...". Алина Паш исполнила песню на стихи Мандельштама. Видео
Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо новорожденной дочери
Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо новорожденной дочери
  Каменских перед камерой станцевала тверк
  Каменских перед камерой станцевала тверк
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Рудковская показала результаты теста на антитела к коронавирусу после прививки российской вакциной
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
Тимберлейк рассказал, о чем будет петь на концерте в честь инаугурации Байдена
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"Он называет сына жены "мой сын" и даже не спрашивает о родной внучке". Сумская рассказала об отношениях с отцом своей старшей дочери
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Как приготовить салат нисуаз. Рецепт от победительницы нового сезона "МастерШеф"
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
"Не хочется делиться". Седокова заявила, что Instagram разрушает ее жизнь, и опубликовала еще более откровенное фото с мужем
  "Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
"Все знают, страсть проходит быстро". Галкин рассказал об отношениях с Пугачевой
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS