Разумков сказал, что некоторые депутаты носят в Раде "дырявые" маски

Народных депутатов, посещающих Верховную Раду без масок, не штрафуют, потому что полиция не имеет права заходить в зал заседаний.

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о дискуссиях вокруг введения штрафов за то, что депутаты не носят защитные маски. Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус", которое опубликовано 15 января.

Накладывать эти штрафы самостоятельно невозможно, а полиция не имеет права заходить в сессионный зал Рады, пояснил глава парламента.

"Есть неприятные примеры, которые я вижу с трибуны Рады: кто-то ходит в "дырявых" масках, кто-то вообще без маски. Было много дискуссий в зале о введении штрафов, но мы не можем налагать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права. Насколько мне известно, никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски. Хотя было бы неплохо и правильно", – выразил свою позицию Разумков.

На вопрос, почему он как глава парламента не обратится в правоохранительные органы, чтобы наказать депутатов за несоблюдение масочного режима, Разумков сказал следующее: "Не думаю, что это моя зона ответственности как председателя Верховной Рады. Благодаря онлайн-трансляции правоохранительные органы сами видят, что происходит в стенах парламента".