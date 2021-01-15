Разумков сказал, что некоторые депутаты носят в Раде "дырявые" маски

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сообщил о дискуссиях вокруг введения штрафов за то, что депутаты не носят защитные маски. Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус", которое опубликовано 15 января.
Накладывать эти штрафы самостоятельно невозможно, а полиция не имеет права заходить в сессионный зал Рады, пояснил глава парламента.
"Есть неприятные примеры, которые я вижу с трибуны Рады: кто-то ходит в "дырявых" масках, кто-то вообще без маски. Было много дискуссий в зале о введении штрафов, но мы не можем налагать их самостоятельно, а полиция в зал ВР заходить не имеет права. Насколько мне известно, никого из депутатов не штрафовали за отсутствие маски. Хотя было бы неплохо и правильно", – выразил свою позицию Разумков.
На вопрос, почему он как глава парламента не обратится в правоохранительные органы, чтобы наказать депутатов за несоблюдение масочного режима, Разумков сказал следующее: "Не думаю, что это моя зона ответственности как председателя Верховной Рады. Благодаря онлайн-трансляции правоохранительные органы сами видят, что происходит в стенах парламента".
В ноябре прошлого года вступил в силу закон №1000-IX, позволяющий правоохранителям и уполномоченным лицам штрафовать граждан за неношение маски в общественных местах. Сумма штрафа составляет от 170 до 225 грн. Респиратор или защитная маска должны закрывать нос и рот.
С 14 января полиция может штрафовать предпринимателей за допуск в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без маски на сумму от 3400 до 5100 грн.
По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,47 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.