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ОБЩЕСТВО

Украинских предпринимателей с завтрашнего дня начнут штрафовать за отсутствие масок у клиентов

С 14 января полиция сможет штрафовать предпринимателей за допуск в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без маски на сумму от 3400 до 5100 грн, говорится в тексте закона №1113-IX.

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Полиция может штрафовать людей за пребывание в общественных помещениях и транспорте без масок
Полиция может штрафовать людей за пребывание в общественных помещениях и транспорте без масок
Фото: EPA

В Украине с 14 января в силу вступает закон №1113-IX, вводящий штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски. Документ 13 января появился в парламентской газете "Голос Украины".

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его публикования, то есть 14 января. 

За допуск лица в общественные здания, сооружения, общественный транспорт во время действия карантина без средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот полагается штраф в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 3400 до 5100 грн). 

Штрафовать предпринимателей будут за то, что работник субъекта хозяйствования или непосредственно физическое лицо – предприниматель обслужили потребителей без маски в период действия карантина.

Документ допускает ношение масок, изготовленных самостоятельно. В соответствии с законом, маска должна находиться на лице, а не на подбородке, шее или еще где-либо.

В случае нарушения нужно сделать устное замечание о необходимости надеть маску и вызвать представителя Национальной полиции, сообщив об административном правонарушении. Допустимыми мерами считаются прекращение обслуживания посетителей без масок.

Верховная Рада на заседании 6 ноября прошлого года приняла за основу и в целом законопроект №3891, который предлагает ввести штрафы от 170 до 225 грн за пребывание в общественных помещениях и транспорте без масок. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 13 января в Украине зарегистрировано 1 130 839 случаев коронавирусной инфекции, из них 6409 – за последние сутки. Умерло 20 214 пациентов с COVID-19, а 826 871 человек выздоровели.

Теги: бизнес, карантин, предприниматели, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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