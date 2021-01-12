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Маски должны носить все, даже те, кто переболел COVID-19. Медики назвали причины

Человек, который переболел COVID-19, может инфицироваться повторно, получив большую дозу вируса SARS-CoV-2. По словам медиков, наличие антител в организме человека не является панацеей против коронавируса.

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По словам медиков, пока неясно, какое количество антител в организме может защитить человека от COVID-19
По словам медиков, пока неясно, какое количество антител в организме может защитить человека от COVID-19
Фото: EPA

Украинские медики призвали украинцев носить защитные маски, они рекомендуют использовать их даже тем, кто переболел COVID-19. Мнения врачей собрало издание “Обозреватель“.

Наличие антител не гарантирует защиты от повторного заражения коронавирусом, считает профессор кафедры детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца, врач-инфекционист Сергей Крамарев. Вирус SARS-CoV-2 мутирует, поэтому неизвестно, как организм человека, который переболел, отреагирует на его новый штамм.

“Если проводить аналогию с гриппом, то тот, кто переболел одним штаммом гриппа, может заболеть другим“, – сказал Крамарев.

Повторно можно заболеть и при получении большой дозы вируса SARS-CoV-2, добавил врач-инфекционист.

Впрочем, даже если человек и заболеет повторно, течение COVID-19 будет более легким, до пневмонии не должно дойти, отметила заведующая отделом вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко.

“Если, конечно, организм не ослаблен химиотерапией, иммунодефицитом, если человек не перенес операцию по трансплантации органа“, – отметила врач-вирусолог.

По ее словам, защита от COVID-19 может выражаться не только в количестве антител в крови переболевшего. В организме сохраняется специфический клеточный иммунитет к болезни, но многое зависит от тяжести течения COVID-19 у человека и его продолжительности, отметила Мироненко.

Пока неясно, какое количество антител в организме может защитить человека от COVID-19. Единственное, о чем известно медикам, – это о шести месяцах сохранения в организме защитного барьера к болезни.

“Я думаю, что люди, которые переболели, в любом случае должны находиться в общественных местах в масках. Потому что далеко не у каждого есть документ о том, что он уже болел, а у полицейских свои инструкции. Не стоит демонстративно вступать в дискуссию с полицейскими и доказывать, что вам ничего не угрожает“, – подчеркнула Алла Мироненко.

Согласно результатам исследования китайских ученых, у 76% пациентов сохранился хотя бы один симптом COVID-19 и через шесть месяцев после заболевания. Самыми распространенными симптомами были усталость или мышечная слабость и проблемы со сном. Почти у всех больных COVID-19 через полгода уровень антител в крови упал на 52,5%.

Ранее австралийские ученые установили, что количество антител в организме людей, переболевших COVID-19, начинает снижаться на 20-й день после заражения. Однако специфический клеточный иммунитет сохраняется как минимум восемь месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 12 января коронавирусом в мире заразилось 90,97 млн человек, из них 1,94 млн скончались, более 50,38 млн выздоровели.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 124 430 человек, 20 019 заболевших умерли, 812 368 выздоровели.

Теги: медицина, эпидемия, ученые, вирус, пневмония, украинцы, медики, болезнь, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски, маска, иммунитет
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