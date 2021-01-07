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В Киеве с начала года выписали 134 штрафа за нарушение карантина

Всего с марта прошлого года в Киеве выписали 9864 административных протокола за нарушения правил карантина.

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Украинцев просят соблюдать социальную дистанцию
Украинцев просят соблюдать социальную дистанцию
Фото: depositphotos.com

За первые дни 2021 года киевские полицейские составили 134 административных протокола в связи с нарушениями карантина. Об этом 6 января сообщила на своей странице в Facebook пресс-служба полиции Киева.

Отмечается, что полицейские не только обращают внимание на наличие защитной маски, но и на то, чтобы люди носили ее правильно. Правоохранители разъясняют украинцам правила ношения защитных масок и просят соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, недавно была прекращена работа ночного клуба. На администрацию и посетителей были составлены административные протоколы.

Также был обнаружен спорткомплекс, который, несмотря на карантинные ограничения, продолжал функционировать. Руководство спорткомплекса отказалось прекратить работу, поэтому полицейские составили на администрацию протокол и открыли уголовное производство.

Всего с марта прошлого года киевские полицейские выписали 9864 протокола, говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 7 января количество больных COVID-19 в мире превысило 87 млн, от коронавируса умерло 1 млн 883 тыс. человек, а 48 млн 777 тыс. – выздоровели.

Теги: полиция, штраф, карантин, правоохранители, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски
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