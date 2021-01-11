Каждые три из четырех переболевших COVID-19 имели симптомы и через полгода – исследование

Китайские ученые обнаружили, что у 76% пациентов сохранился хотя бы один симптом COVID-19 и через шесть месяцев после заболевания. Результаты исследования опубликовал медицинский журнал The Lancet.

Каждые три из четырех пациентов, переболевших COVID-19, чувствовали усталость или имели проблемы со сном через полгода после выписки из больницы. Об этом свидетельствуют результаты исследования китайских ученых, опубликованные в медицинском журнале The Lancet.

76% пациентов сообщили о наличии хотя бы одного симптома через шесть месяцев после заболевания COVID-19, при этом у женщин этот показатель был выше. Самыми распространенными симптомами были усталость или мышечная слабость (63%) и проблемы со сном (26%). В то же время у пациентов, которые перенесли болезнь в тяжелой форме, как правило, сохранялись признаки повреждения легких.

Почти у всех больных через полгода уровень антител в крови упал на 52,5%. По мнению ученых, это говорит о необходимости постоянного ухода за пациентами после выписки из больницы. Опираясь на полученные результаты, авторы исследования не исключают возможности повторного заражения коронавирусом у людей.

Ранее австралийские ученые установили, что количество антител в организме людей, переболевших COVID-19, начинает снижаться на 20-й день после заражения. Однако специфический клеточный иммунитет сохраняется как минимум восемь месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к 11 января коронавирусом в мире заразилось 90,6 млн человек, из них 1,93 млн скончались, более 50,1 млн выздоровели.

По информации ВОЗ, по состоянию на 6 января в мире разрабатывается 235 потенциальных вакцин от коронавируса, 63 препарата сейчас проходят стадию клинических испытаний.