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В Германии продлили локдаун и обязали всех носить респираторы FFP2

Жителей Германии обязали в магазинах и в общественном транспорте носить только респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.

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Германия входит в десятку стран по заболеваемости COVID-19
Германия входит в десятку стран по заболеваемости COVID-19
Фото: EPA

Власти Германии приняли решение продлить локдаун до 14 февраля. Об этом 19 января сообщила телерадиокомпания Deutsche Welle.

В стране остаются в силе все действующие ограничения, в частности будут и дальше закрыты детские сады, но родители могут взять оплачиваемый отпуск, чтобы присматривать за своими детьми. Школы преимущественно будут закрыты, а студенты будут учиться дистанционно.

Также работодателям рекомендуется разрешать сотрудникам работать из дому, запрещается употребление алкоголя в общественных местах.

Все магазины с товарами не первой необходимости остаются закрытыми. Религиозные мероприятия в церквях, синагогах и мечетях разрешены при соблюдении карантинных правил, но совместное пение запрещено.

Кроме того, в Германии ввели и новые ограничения. В частности, в магазинах и в общественном транспорте граждане должны будут носить только респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает заболеваемость, Германия входит в десятку стран по заболеваемости COVID-19. В стране подтвердили 2,07 млн случаев болезни, почти 49 тыс. человек умерли.

В середине декабря в Германии ввели жесткий локдаун, сообщала "Немецкая волна". Изначально он должен был действовать до 10 января, но его продлили до конца месяца.

Теги: Германия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, локдаун
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