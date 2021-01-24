В конце января станет известно, какие страны получат вакцины от COVID-19 – ВОЗ

На следующей неделе ВОЗ объявит, какие страны получат вакцину компаний Pfizer и BioNTech от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Об этом заявил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

В конце января появится информация о распределении ранних поставок вакцин от COVID-19. Об этом в эфире телеканала ICTV сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

"Мы говорим о [препарате компании] Pfizer, но постепенно будут доступны и другие вакцины", – уточнил он.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале.

1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Компании Pfizer и BioNTech согласились предоставить свою вакцину против COVID-19 для программы доступа к вакцинам для бедных стран COVAX. Об этом агентству Reuters 21 января сообщили источники.

По состоянию на утро 24 января в Украине коронавирус подтвердили у 1 191 812 человек, 947 514 заболевших выздоровели, 21 861 умер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.