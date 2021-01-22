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КИЕВ

Кличко заявил, что использовал все свои иностранные связи и закупит 1 млн доз вакцины от коронавируса

Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета, так как пока в Украину вакцины не поступили, а Киев – многомиллионный город, где вирус распространяется наибольшими темпами, заявил мэр города Виталий Кличко.

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Виталий Кличко: Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян
Виталий Кличко: Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян
Фото: kiev.klichko.org

Киев ведет переговоры с несколькими производителями о закупке вакцины для столицы. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщает сайт политика.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян", – сказал Кличко.

Он подчеркнул, что столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета. Ведь пока в Украину ни одна из вакцин не поступила, а Киев – многомиллионный город, где вирус распространяется наибольшими темпами.

"Мы должны предотвратить распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения. Врачей, которые спасают сегодня больных, пожилых людей, работников социальных служб, работников сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры – транспортников, специалистов сферы ЖКХ. Правоохранителей, спасателей и других", – перечислил мэр Киева.

Он отметил, что сегодня у городских властей есть предварительные договоренности с некоторыми производителям.

Кличко подчеркнул, что в столице готова инфраструктура для проведения вакцинации: есть оборудование для хранения вакцины, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.

"Город будет закупать вакцину напрямую у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу "Здоровье киевлян" на 2021 год, которые позволят за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян", – сказал мэр Киева.

Он в прямом эфире во время брифинга подписал распоряжение о соответствующем проекте решения.

"Мы должны безотлагательно принять это решение, чтобы не тянуть с оплатой, как только будет подписан контракт. Чтобы Киев как можно быстрее получил вакцину", – отметил Кличко.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале.

1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

По состоянию на утро 21 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21,5 тыс. пациентов умерли, 915 тыс. – выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Теги: Киев, Виталий Кличко, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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