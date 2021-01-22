В мире сделали более 56,7 млн прививок против коронавируса – данные Bloomberg

Вакцинация против коронавируса стартовала в 52 странах мира, сообщило агентство Bloomberg.

В мире по состоянию на утро 22 января сделали более 56,7 млн прививок против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 52 странах.

Самое большое число доз вакцины ввели в:

США – 18,4 млн доз (по состоянию на 21 января);

Китае – 15 млн доз (по состоянию на 20 января);

странах Евросоюза – 7,3 млн доз ( по состоянию на 21 января)

Великобритании – 5,4 млн доз (по состоянию на 21 января);

Израиле – 3,2 млн доз (по состоянию на 21 января);

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В мире по состоянию на утро 22 января коронавирус подтвердили у 97,5 млн человек, умерло 2 млн 89 тыс. заболевших, выздоровело 53,7 млн человек.

По данным ВОЗ на 15 января 2020 года, в мире 64 производителя вакцины от COVID-19 являются кандидатами на клиническую оценку препарата. Доклинические испытания проводят 173 компании.

В Украине вакцинация пока не начиналась. Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Степанов анонсировал подписание контракта с еще одной компанией, но сказал, что пока не может ее называть.