В мире COVID-19 подтвердили почти у 97,5 млн человек

По состоянию на утро 22 января коронавирусную инфекцию COVID-19 в мире подтвердили почти у 97,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Умерло от коронавируса 2 млн 89 тыс. заболевших, выздоровело 53,7 млн человек.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.