Степанов попросил не спекулировать на теме цены вакцины от COVID-19

В очереди за вакциной против коронавируса стоит более 7 млрд человек, это рынок, на котором условия диктует производитель, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Разброс цен на мировом рынке на препараты от COVID-19 Степанов объяснил большим спросом и политикой их производителей Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Украина закупает вакцину CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech по цене, одинаковой для большинства стран мира. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 21 января, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Стоимость одной дозы вакцины от Sinovac Biotech для Украины составит 504 грн, или около $18 на дату заключения контракта. Разброс цен на мировом рынке на препараты против коронавируса Степанов объяснил большим спросом и финансовой политикой их производителей.

"Ценовые предложения разные. У одного производителя фиксированная цена $9, у второго цена зависит от количества заказанных доз – от $12 до $40. Это рынок, на котором условия диктует производитель. В очереди за вакциной стоят все страны мира и более 7 млрд человек", – отметил министр здравоохранения.

Степанов прокомментировал заявление депутата от "Голоса" Александры Устиновой, она обвиняла Минздрав в срыве закупки вакцины от COVID-19 в шесть раз дешевле от препарата Sinovac Biotech. Министр подчеркнул, что $3 – это стоимость вакцины NVX-CoV2373 производства индийской компании Serum Institute при закупках в рамках механизма COVAX (Глобальный фонд доступа к вакцинам от COVID-19), при коммерческой закупке цена совсем другая.

"Все производители вакцин, присоединившиеся к этому механизму, продают им вакцину по минимальной стоимости или вообще по себестоимости. Поэтому сравнивать эту стоимость с коммерческой ценой, на мой взгляд, просто бессмысленно, – заявил Степанов. – Очень важно, чтобы все политические деятели и публичные лица осознавали ответственность своих действий и высказываний и понимали вероятность последствий в первую очередь для имиджа государства".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на утро 21 января в Украине коронавирус подтвердили у 1,18 млн человек, 21,5 тыс. пациентов умерли, 915 тыс. – выздоровели.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

В компании "Лекхим" заявляли, что стоимость одной дозы вакцины CoronaVac, которую она закупит у Sinovac Biotech, составит 504 грн.

Нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий предполагал, что вакцинация этим препаратом в платной клинике может составлять 700–750 грн.

Степанов заявил, что в ближайшее время Украина заключит договор на поставку вакцин от коронавируса с еще одной компанией, но он пока не может разглашать ее название.