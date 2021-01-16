Радуцкий рассказал, сколько может стоить прививка китайской вакциной Sinovac в частных клиниках

При формировании стоимости вакцинации в частных клиниках к цене вакцины будут добавлять оплату труда медработника, консультации врача и медкабинета, отметил нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

Если вакцина против коронавируса китайской компании Sinovac Biotech будет доступна в украинских частных клиниках, стоимость вакцинации может составлять 700–750 грн. Об этом сказал нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире "Радіо Свобода" 15 января.

"Я продал свой медицинский бизнес, но немножко понимаю, как формируется цена на вакцинацию. Если Украина закупает у компании "Лекхим" вакцину за $17,8, к этому нужно добавить кабинет прививки, медсестру, чей труд будет использоваться, и консультацию врача – скорее всего, частные больницы добавят где-то 200 грн к цене закупки. Я, если бы руководил медицинским учреждением, поступил бы именно так. Учитывая, что эта вакцина не требует специальных условий хранения, то цена должна быть 700–750 грн в частных клиниках", – сказал Радуцкий.

В компании "Лекхим" заявляли, что стоимость одной дозы вакцины коронавируса CoronaVac, которую украинская компания "Лекхим" закупит у китайской Sinovac Biotech, составит 504 грн.

28 декабря Минздрав Украины заключил контракт о поставках китайской вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первая партия вакцин – 700 тыс. доз – будет распределена среди врачей и людей из группы риска в соответствии с национальным планом вакцинации.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

Индонезия одобрила препарат для использования. 13 января стартовала массовая иммунизация населения. О том, что CoronaVac будут использовать для вакцинации своих граждан, заявляли также в Турции.

"Лекхим" планирует в 2022 году начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове и в дальнейшем перенести технологии всего цикла производства вакцин в Украину. Зарегистрировать вакцину в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.