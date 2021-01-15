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Зеленский попросил Меркель помочь с вакцинами для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19.

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Лидеры двух стран обсудили ситуацию с коронавирусом
Лидеры двух стран обсудили ситуацию с коронавирусом
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский попросил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель способствовать в ускорении получения вакцины для Украины. Об этом они говорили сегодня по телефону, сообщает пресс-служба главы Украинского государства. 

Отмечается, что лидеры стран подробно обсудили ситуацию в Украине и Германии, связанную с пандемией COVID-19 и поставкой вакцины от этой инфекции. 

"Главная задача сейчас – защитить наиболее уязвимые категории граждан: пожилых людей, врачей, военнослужащих. Появление сертифицированных вакцин дает нам всем надежду", – сказал президент.

13 января Зеленский обратился с такой же просьбой к португальскому президенту Ребелу ди Соузе.

Главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает бесплатно получить 8 млн доз вакцины, их хватит для вакцинации 4 млн человек (прививку одному человеку делают дважды). Первые 5% доз в рамках программы COVAX Украина ожидает в начале 2021 года. Позже он говорил, что Украина может получить дополнительно еще 8 млн доз. О том, что Украина получит 16 млн доз вакцины, 29 декабря заявлял министр Кабмина Олег Немчинов.

По словам Степанова, ведомство также ведет переговоры о закупке вакцины с тремя американскими и одной китайской компанией. Министр попросил временного поверенного в делах США в Киеве Кристину Квин, чтобы США рассмотрели Украину как приоритетного кандидата на получение вакцины в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях. В рамках этой инициативы Киев рассчитывает получить 6 млн доз вакцины, отмечал он.

Кроме того, 1,9 млн доз вакцины от китайского производителя Sinovac Biotech Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года и в 2022 году планирует начать производство вакцины от COVID-19 от Sinovac в Харькове.  700 тыс. доз вакцины, по словам Зеленского, Украина получит зимой 2021 года. Вакцина прошла третий этап клинических испытаний в Индонезии, Турции и Бразилии. В Турции исследования продемонстрировали 91,25% эффективности, в Индонезии – 65,3%, в Бразилии – в общем 50,38%.

И.о. главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин сообщил, что начать вакцинацию в Украине планируют 1 марта 2021 года. Степанов говорил, что цель министерства – чтобы вакцинация началась "хотя бы с февраля".

Теги: Ангела Меркель, вакцинация, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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