Сейшелы разрешат въезд туристам, которые вакцинируются от COVID-19

Туристы, прибывающие на Сейшельские острова, должны будут подтвердить вакцинацию соответствующим сертификатом, сказал министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Редегонд.

Сейшельские острова вновь разрешили въезд туристам при условии получения двух доз вакцины от коронавируса. Об этом на пресс-конференции 15 января заявил министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Редегонд, сообщило агентство Seychelles News Agency.

Туристы должны будут подтвердить вакцинацию соответствующим сертификатом. Также путешественники должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Обязанности уходить на самоизоляцию не будет.

Редегонд выразил надежду, что это поможет в первую очередь небольшим отелям, которые понесли ущерб в связи с пандемией.

На Сейшельских островах начали вакцинацию против коронавируса пять дней назад, прививки сделали уже около 2 тыс. человек. К марту в стране хотят вакцинировать 70% населения, чтобы достичь коллективного иммунитета (население страны – около 98 тыс. человек).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

По состоянию на 14 января въезд украинцам был открыт в 83 страны, сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.