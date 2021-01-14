Кулеба рассказал, во сколько стран сейчас разрешен въезд украинцам

В конце 2020 года украинцы могли въезжать более чем в 60 стран мира в условиях пандемии коронавируса, на сегодня список расширился до 83 стран, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Актуальную информацию о правилах въезда или транзита можно найти на специальном сайте МИД с информацией для путешественников, напомнил Кулеба Фото: depositphotos.com

Украинцам по состоянию на 14 января открыт въезд в 83 страны. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Рад сообщить, что по состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины. По состоянию на конец прошлого года это было 60 с чем-то стран, а сейчас 83", – сказал министр.

Он напомнил, что актуальную информацию о правилах въезда или транзита можно найти на специальном сайте МИД с информацией для путешественников.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире по состоянию на 14 января превысило 92,4 млн, из них более 501 млн вылечились, а почти 1,98 млн умерли.