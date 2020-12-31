С 1 января в Украине подорожают биометрические паспорта

С 1 января 2021 государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" повышает стоимость бланков биометрических документов, сообщили в Государственной миграционной службе Украины.

В Украине с 1 января 2021 года из-за подорожания бланков повысится общая стоимость оформления паспорта гражданина страны в форме карточки, для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание. Об 21 декабря сообщила пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

"С 1 января 2021 государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина" меняет стоимость бланков биометрических документов. В связи с этим несущественно возрастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки, паспорта гражданина Украины для выезда за границу и видов на временное и постоянное проживание", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, первый паспорт гражданина, который выдают в 14 лет, по-прежнему будет бесплатным.

Согласно данным Госпогранслужбы, с 1 января стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины в форме карточки повысится с 219 грн до 237 грн. Общая стоимость оформления документа сроком до 20 рабочих дней вырастет с 345 грн до 363 грн, до 10 рабочих дней – с 471 грн до 489 грн.

Стоимость бланка для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу изменится с 330 грн до 342 грн. Соответственно, стоимость оформления документа до 20 рабочих дней увеличится с 682 грн до 694 грн, до семи рабочих дней (а также – до трех рабочих дней при наличии оснований) – с 1034 грн до 1046 грн.

Стоимость регистрационного удостоверения на временное проживание повысится с 291 грн до 315 грн. Оформление документа возрастет с 891 грн до 915 грн, а на постоянное проживание – с 291 грн до 315 грн. Соответственно, стоимость оформления документа возрастет с 728 грн до 752 грн.

"Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые совершили оплату административных услуг и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, получат документы по старой цене", – рассказали в Госпогранслужбе.

В ведомстве добавили, что лица, которые осуществили оплату административных услуг до 31 декабря, но не подали заявление для оформления документов, смогут доплатить по тарифам, которые будут действовать на момент подачи соответствующих заявлений.

Биометрические паспорта для выезда за границу выдаются в Украине с 2015 года. Они, в частности, необходимы, чтобы воспользоваться безвизовым режимом между Украиной и Евросоюзом, который действует с 2017 года.