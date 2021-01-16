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В ВОЗ рекомендуют странам не требовать от путешественников документы о вакцинации от COVID-19

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендовал странам применять "скоординированные, основанные на фактических данных" меры по обеспечению безопасных поездок.

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Для предотвращения распространения COVID-19 многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд
Для предотвращения распространения COVID-19 многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд
Фото: EPA

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пресс-служба ВОЗ сообщила 15 января.

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников. Комитет рекомендовал странам применять скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасных поездок и делиться опытом и передовой практикой ВОЗ", – говорится в сообщении.

Также комитет призвал страны обеспечивать равноправный доступ к вакцинам.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

15 января министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Редегонд заявил, что страна разрешает въезд туристам при условии получения двух доз вакцины от коронавируса. Туристы должны будут подтвердить вакцинацию соответствующим сертификатом.

Несколько стран говорили о возможности введения специальных документов для получивших вакцину от коронавируса. Так, в России решили с января 2021 года ввести паспорта вакцинированного. Документы россияне будут получать в автоматическом режиме. В Венгрии разработали мобильный COVID-паспорт, который позволит идентифицировать граждан с точки зрения их "коронавирусной истории". 

Главный санврач страны Виктор Ляшко 12 января заявлял, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. Он призвал не путать международные свидетельства о проведении вакцинации с иммунными паспортами, так как первые используются исключительно при пересечении границы и их введение регулируется международными медико-санитарными правилами.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире по состоянию на 16 января сделали уже более 37,9 млн прививок от коронавируса, кампании стартовала в 49 странах. Украина пока не начинала вакцинацию.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВОЗ, туризм, вакцинация, Всемирная организация здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус
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