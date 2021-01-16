В ВОЗ рекомендуют странам не требовать от путешественников документы о вакцинации от COVID-19

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендовал странам применять "скоординированные, основанные на фактических данных" меры по обеспечению безопасных поездок.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения рекомендует странам не требовать от путешественников документ, подтверждающий вакцинацию против коронавируса SARS-CoV-2. Об этом пресс-служба ВОЗ сообщила 15 января.

"Учитывая, что влияние вакцин на снижение передачи вируса пока неизвестно, а доступность вакцин в настоящее время слишком ограничена, комитет рекомендовал странам не требовать доказательства вакцинации от прибывающих путешественников. Комитет рекомендовал странам применять скоординированные, основанные на фактических данных меры по обеспечению безопасных поездок и делиться опытом и передовой практикой ВОЗ", – говорится в сообщении.

Также комитет призвал страны обеспечивать равноправный доступ к вакцинам.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Для предотвращения распространения заболевания многие страны закрыли границы или ввели ограничения на въезд.

15 января министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Редегонд заявил, что страна разрешает въезд туристам при условии получения двух доз вакцины от коронавируса. Туристы должны будут подтвердить вакцинацию соответствующим сертификатом.

Несколько стран говорили о возможности введения специальных документов для получивших вакцину от коронавируса. Так, в России решили с января 2021 года ввести паспорта вакцинированного. Документы россияне будут получать в автоматическом режиме. В Венгрии разработали мобильный COVID-паспорт, который позволит идентифицировать граждан с точки зрения их "коронавирусной истории".

Главный санврач страны Виктор Ляшко 12 января заявлял, что Украина рассматривает вопрос введения международных свидетельств о вакцинации, которые могут использоваться для пересечения границы, но пока не вводит их. Он призвал не путать международные свидетельства о проведении вакцинации с иммунными паспортами, так как первые используются исключительно при пересечении границы и их введение регулируется международными медико-санитарными правилами.

Как сообщило агентство Bloomberg, в мире по состоянию на 16 января сделали уже более 37,9 млн прививок от коронавируса, кампании стартовала в 49 странах. Украина пока не начинала вакцинацию.