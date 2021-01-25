В Киеве за неделю гриппом и ОРВИ заболели 11,1 тыс. человек

За прошедшую неделю в Киеве у 8467 взрослых и 2687 детей диагностировали заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией, сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В Киеве за прошедшую неделю зарегистрировали 11 тыс. случаев заболевания гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией. Об этом 25 января сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В КГГА заявили, что за минувшую неделю гриппом и ОРВИ заболели 11 154 человека – 8467 взрослых и 2687 детей. При этом в столице заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже базовой линии на 49,8%.

По информации ведомства, в столице в структуре заболеваемости дети составляют 24,1%, а на предыдущей неделе – 27,2%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 10,8% – зарегистрировано 1148 случаев.

В больницы были доставлены 385 человек, из них 30 – дети, добавили в ведомстве.

В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования вирусом гриппа и коронавирусом, отметили в ведомстве.

В Центре общественного здоровья отмечали, что Всемирная организация здравоохранения ежегодно обновляет свои рекомендации относительно состава вакцины. В этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ по циркуляции таких штаммов гриппа: