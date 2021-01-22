Вакцинацию от COVID-19 до сих пор не начали восемь стран Европы, включая Украину

89% населения Европы сейчас имеют возможность сделать прививку от коронавируса. Кроме Украины, еще только семь европейских стран не начали всеобщую вакцинацию.

Украина – в пятерке стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе Фото: EPA

По состоянию на 21 января программа вакцинации населения от коронавируса стартовала в 38 из 46 государств Европы. Об этом говорится в анализе Киевской школы экономики (KSE).

Во всем мире вакцинация началась в 55 из 190 стран, лидерами на 100 тыс. населения являются Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Великобритания и США.

В Азии вакцинацией охватили население Китая, Саудовской Аравии, Бахрейна, Израиля, Кувейта, Омана, ОАЭ, Индии, Сингапура.

В Южной Америке – Аргентины, Чили, Бразилии. В Африке прививки от COVID-19 делают пока только в Гвинее. Большинство стран мира выбрали вакцины Pfizer/BioNTech.

В Европе 89% населения уже имеют возможность вакцинироваться. Швейцария, Люксембург, Мальта и Турция начали вакцинировать своих граждан на прошлой неделе. Больше всего вакцинированных на 100 тыс. населения – в Великобритании, Дании, Мальте, Словении и Италии.

"Только восемь стран Европы пока не начали вакцинироваться: Албания*, Андорра, Босния и Герцеговина, Косово, Молдова, Черногория, Северная Македония и Украина", – говорится в анализе.

*Прим. "ГОРДОН". Премьер-министр Албании Эди Рама заявил о начале вакцинации в стране еще 10 января. Сам он, как писали ABCNews, получил прививку 11 января. В то же время речь шла об использовании только 975 доз вакцины, полученных в подарок от "дружественной страны ЕС, пожелавшей остаться неизвестной". По сообщению местного издания Exit, эта новость вызвала в стране политические дебаты – Рама подвергся критике за непрозрачность получения первых доз вакцины. По данным министерства здоровья и социальной защиты Албании на 21 января в стране привиты 549 медработников. Правительство Албании заключило контракт на 500 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech, из которых первые 10 тыс. должны были быть доставлены в третью неделю января, но эта поставка, как сообщил Рама 19 января, задерживается.

Большинство стран Европы используют вакцины Pfizer/BioNTech, отмечает KSE. В Великобритании можно привиться вакциной AstraZeneca. В Турции используют вакцину производства Sinovac, которую закупила Украина. Сербия использует Pfizer/BioNTech, Sinovac и "Спутник V" – российский препарат, который до сих пор не прошел третью фазу клинических испытаний.

"Украине необходимо пересмотреть стратегию вакцинации с целью синхронизировать охват с другими странами Европы. Для этого подход к иммунизации от COVID-19 нужно радикально изменить. Центр экономики здравоохранения KSE работает над своими предложениями к дорожной карте иммунизации", – заявил Павел Ковтонюк, руководитель Центра экономики здравоохранения KSE.

В исследовании также отмечается, что среди европейских стран с населением более 10 млн Украина имеет сравнительно невысокие показатели новых случаев и количества смертей в результате COVID-19. Однако высокий коэффициент обнаружения положительных случаев (25%) и низкое количество тестов все еще не позволяют Украине покинуть пятерку стран с наиболее критической ситуацией с COVID-19 в Европе.

Минздрав Украины 28 декабря заключил контракт о поставках вакцины от коронавируса компании Sinovac Biotech. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов обещал, что первая партия прибудет в Украину в феврале, для украинцев вакцинация по программе Минздрава будет бесплатной. 1,9 млн доз вакцины ведомство планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. В 2022 году "Лекхим" планирует начать производство вакцины от Sinovac в Харькове. Зарегистрировать препарат в Украине "Лекхим" планирует до 5 февраля.

Если эффективность вакцины окажется ниже 70%, ее стоимость должны вернуть Украине, говорил руководитель госпредприятия "Медицинские закупки" Арсен Жумадилов. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, препарат CoronaVac, имея общий показатель эффективности 50,38%, преодолевает этот порог.