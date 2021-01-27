29 января будет известно, когда и сколько доз вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале – Ляшко

Дата поставки в Украину первой партии вакцины от COVID-19 станет известна 29 января. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "5 канал".
Препарат поступит определенными траншами, отметил Ляшко.
"29 января мы точно будем знать количество доз вакцины и дату, когда она может появиться в Украине в феврале. Это будут определенные транши, это не будет сразу [партия] вся – 8 или 16 млн", – сказал главный санврач Украины.
После поставки вакцины состоится обучение медицинских работников мобильных бригад, оно продлится две недели, добавил Ляшко.
Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.
1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.
25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.
Шмыгаль 25 января заявлял, что на сегодня у Украины "контрактов уже более чем на 30 млн [доз] вакцин фактически на подписании и подписано". Премьер сообщал, что план вакцинации включает пять этапов, охват – минимум 50% населения до конца 2022 года.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.