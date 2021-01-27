29 января будет известно, когда и сколько доз вакцины от COVID-19 Украина получит в феврале – Ляшко

Это не будет сразу вся партия – 8 или 16 млн доз вакцины от коронавируса, препарат поступит в Украину определенными траншами, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

После поставки первой партии вакцины от COVID-19 состоится обучение медработников мобильных бригад, сказал Ляшко Фото: Віктор Ляшко / Facebook

Дата поставки в Украину первой партии вакцины от COVID-19 станет известна 29 января. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает "5 канал".

Препарат поступит определенными траншами, отметил Ляшко.

"29 января мы точно будем знать количество доз вакцины и дату, когда она может появиться в Украине в феврале. Это будут определенные транши, это не будет сразу [партия] вся – 8 или 16 млн", – сказал главный санврач Украины.

После поставки вакцины состоится обучение медицинских работников мобильных бригад, оно продлится две недели, добавил Ляшко.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Шмыгаль 25 января заявлял, что на сегодня у Украины "контрактов уже более чем на 30 млн [доз] вакцин фактически на подписании и подписано". Премьер сообщал, что план вакцинации включает пять этапов, охват – минимум 50% населения до конца 2022 года.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.