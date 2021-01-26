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"Хватит всем желающим". Шмыгаль заявил о контрактах Украины на 30 млн доз вакцины от COVID-19

Правительство сможет обеспечить в 2021 году вакцинацию от коронавирусной инфекции "всех желающих и тех, кто должен быть вакцинирован в первую очередь", заверил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль: Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года
Шмыгаль: Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире канала ICTV вечером 25 января заявил, что вакцины от COVID-19 в 2021 году хватит для иммунизации всех желающих. 

"Вакцин хватит всем желающим на протяжении этого года. У нас сегодня контрактов уже более чем на 30 млн вакцин фактически на подписании и подписано. Поэтому все очереди вакцинирования в Украине согласно национальному плану будут соблюдены. Вся инфраструктура подготовлена, разработан план создать 50 мобильных бригад и 4 тыс. пунктов вакцинирования", – сказал Шмыгаль. 

Он заверил, что правительство сможет в 2021 году обеспечить получение прививок для "всех желающих и тех, кто должен быть вакцинирован в первую очередь". 

Когда именно страна может получить эти 30 млн доз вакцины, глава правительства не уточнил. Согласно национальному плану, 50% населения (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов.

Украина в рамках глобальной инициативы COVAX рассчитывает на поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве. Первую партию, по данным ведомства, должны завезти в страну уже в феврале. Вероятно, это будут препараты от Pfizer/BioNTech или Moderna.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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