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Украина обжаловала полномочия РФ в ПАСЕ, жесткий карантин закончился. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 25 января.

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Очередная сессия ПАСЕ стартовала
Очередная сессия ПАСЕ стартовала
Фото: ЕРА (архив)

Украина в ПАСЕ

Украинская делегация на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы обжаловала полномочия делегации России. Решение поддержали 38 делегатов при 30 необходимых. 

Кроме того, украинская делегация инициировала дискуссию о ситуации с правами человека в Крыму. 

"Карантин зимних каникул" закончился

Сегодня в Украине – первый день после так называемого карантина зимних каникул – жестких ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что такая мера "позволила нам сдержать стремительный рост заболеваемости".

Локдаун оправдал себя, считает президент Украины Владимир Зеленский. 

Кабмин планирует вернуться к так называемому адаптивному карантину. Если эти изменения одобрят, ограничения начнут действовать через неделю после принятия решения, сообщал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Заседание фракции "Слуги народа"

Сегодня вечером монобольшинство собралось на заседание, на которое пришел Зеленский. СМИ писали, что у нардепов забрали телефоны и другие гаджеты на входе. Однако известно, что обсуждали нардепы вопросы, касающиеся назначения и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность вице-премьера, а также санкций, которые минфин США ввел против нардепа Александра Дубинского. 

Последний, по данным СМИ, поспорил с президентом, когда тот предложил ему добровольно выйти из фракции. 

Вакцинация в феврале

Зеленский анонсировал получение Украиной первого миллиона доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он сказал, что вакцинация начнется в феврале, и не сообщал других деталей, пообещав озвучить их позже. 

В каких странах Европы, кроме Украины, не началась вакцинация от COVID-19. Список

Дорожная карта реформ от послов G7

Послы стран "Большой семерки" в ответ на запрос президента представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформ в Украине. Группа предложила ряд мероприятий, которые, как считают послы, восстановят доверие общественности к украинской судебной власти и антикоррупционной инфраструктуре.

"43 по паспорту. 30 в душе"

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня отмечает 43-летие. С утра он обнародовал в Instagram снимок из спортзала, в котором написал: "Семь на часах. 43 по паспорту. 30 в душе". 

Главу государства публично поздравили его жена Елена, шоумен Евгений Кошевой и другие. Глава Офиса президента Андрей Ермак, его советник Михаил Подоляк написали в Facebook комплиментарные посты, пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ограничилась коротким поздравлением. 

Ближе к вечеру Офис президента опубликовал пресс-релиз с названием "Мировые лидеры поздравляют президента Украины с днем рождения", в котором упомянули поздравления председателя КНР Си Цзиньпина, президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, президента Словакии Зузаны Чапутовой, президента Египта Фаттаха Ас-Сиси, и.о. президента Кыргызстана Таланта Мамытова и экс-президента этой страны Нурсултана Назарбаева, а также посла Израиля в Украине Джоэла Лиона.

Журналист Сергей Сидоренко после этого релиза пришел к выводу, что в ОПУ "завелся крот, двойной агент, который по заказу врагов вредит шефу". "Другого логического объяснения этому придумать сложно", – написал он в Facebook, отдельно обратив внимание, что в ОПУ к мировым лидерам причислили посла.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ПАСЕ, Си Цзиньпин, Большая семерка, вакцинация, карантин, Владимир Зеленский, Евгений Кошевой, Сергей Сидоренко, Мун Чжэ Ин, Юлия Мендель, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, Кабмин, вакцина, Виктор Ляшко, Михаил Подоляк
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