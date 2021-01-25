"Депутатов пускали без телефонов". СМИ сообщили, что Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа"

Одним из ключевых вопросов, которые намерены рассмотреть нардепы от монобольшинства на заседании фракции с участием президента Владимира Зеленского, – назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра, пишет LB.ua.

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа" 25 января, оно началось в 18.00 и продлится до 21.00, пишет LB.ua.

По данным издания, "депутатов допускали на заседание без телефонов и других электронных гаджетов". Один из ключевых вопросов, которые намерены рассмотреть члены парламентского монобольшинства, – назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко на должность вице-премьер-министра по вопросам энергетики, отметило издание.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Галина Янченко перед заседанием говорила агентству "Интерфакс-Украина", что на этой неделе, возможно, повторно вынесут кандидатуру Витренко на голосование в Раде.

"Также если останется время, то будет предоставлена возможность Александру Дубинскому выразить свою позицию [по санкциям, которые против него ввел минфин США], представить какие-то факты, которыми он владеет, перед фракцией", – говорила она.

Кроме того, по словам Янченко, нардепы рассмотрят "ряд самых важных законопроектов, среди которых – о Бюро экономической безопасности, народовластии, один из экологических законопроектов".

15 декабря Витренко проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским и депутатами от "Слуги народа". 17 декабря комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и коммунальных услуг не поддержал его назначение на пост первого вице-премьера – министра энергетики Украины. В тот же день Рада отказалась поддержать кандидатуру Витренко. "За" проголосовали 186 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Парламент планирует вернуться к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Сам Витренко заявил, что остается открытым к предложениям по работе в правительстве.