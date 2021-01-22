ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ясько: Фракция "Слуга народа" не реагирует на санкции против Дубинского, потому что боится человека, который стоит за ним

Нардеп Елизавета Ясько считает, что, если санкции США против ряда украинцев, включая нардепа Александра Дубинского, были введены обоснованно, это означает, что они руководствовались коррупционными интересами своих групп влияния.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ясько: За Дубинским стоит серьезная группа влияния
Ясько: За Дубинским стоит серьезная группа влияния
Фото: Ліза Ясько / Facebook

Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что за ее коллегой по фракции Александром Дубинским, попавшим под санкции США, стоит "серьезная группа влияния". Об этом она сказала в интервью "Цензор.Нет".

На вопрос, почему фракция никак не реагирует на санкции США против Дубинского, Ясько ответила: "Потому что за Дубинским стоит известный нам человек. Потому что боятся. Потому что трогать сильных не надо".

По ее словам, во фракции присутствуют различные группы – группа украинского олигарха Игоря Коломойского, лобби различных государственных предприятий, в частности лобби таможни. "Дело Дубинского сейчас очень хорошо показывает, почему сейчас никак не трогают Дубинского. За ним стоит серьезная группа влияния", – подчеркнула она.

Ясько отметила, что заседание фракции, на котором можно было бы поставить этот вопрос, планируется на следующей неделе, но на заседания фракции приходят далеко не все.

"Если действительно правда, что эти лица, в том числе Дубинский, по сути подыгрывали пророссийской повестке дня, хотели втянуть Украину в эту скандальную историю... то возникает вопрос: чем они руководствуются? Наверное, не государственными украинскими, а коррупционными интересами своих групп влияния", – добавила нардеп.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Среди них были Дубинский, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Теги: США, санкции, Александр Дубинский, Слуга народа, Елизавета Ясько
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Хилькевич рассказала, какой была реакция подписчиков на ее откровенное признание о домогательствах режиссера
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Названы имена ведущих первого выпуска нового сезона "Орла и решки"
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
Брат Аффлека высказался о его расставании с Аной де Армас
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
"Выглядела, будто на шестом месяце беременности". Мика Ньютон рассказала, как не замечала симптомы рака яичников
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
  "Мы реально строили космос". Балан снялся в клипе в образе Маленького принца, а его экс-подопечная из "Голоса країни" стала цветком. Видео
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
"Хочу быть принцессой Украины". Чичваркин показал дочь в вышиванке
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Dantes показал свою "самую сексуальную фотографию"
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
Экс-помощник Алибасова озвучил его гонорары за участие в телешоу
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
"Показать, как он трахает шлюх и бьет меня?" Бузова озвучила причины расставания с бойфрендом
  "Пригласил к себе домой чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  "Пригласил к себе домой – чай попить. Я так обрадовалась!". Цымбалюк-Романовская рассказала о первой ночи с Джигарханяном
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
  Цимбалюк рассказал о будущей свадьбе
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
"Братик, с днем рождения!". Лидер The Hardkiss Санина опубликовала поздравление
Квинта показал небритого Винника
Квинта показал небритого Винника
"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело
"Немного запустил себя". Козловский показал полуголое располневшее тело
Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан
Умерла звезда сериала "Вавилон 5" Фурлан
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
  "Теперь Остапчуков стало больше. Это приятно". Известный ведущий рассказал о своей семье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Фото, видео
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Все фотки огонь", "Какая горячая девочка". Maruv удивила откровенным ракурсом для снимков в купальнике
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
"Получился шедевр". Галкин показал вблизи антикварную люстру в их с Пугачевой замке
  Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
Никитюк заявила, что после интервью Гордону ей написали "все риелторы мира", а женщины просили рассказать, как лечить ячмень
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS