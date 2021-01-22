Ясько: Фракция "Слуга народа" не реагирует на санкции против Дубинского, потому что боится человека, который стоит за ним

Нардеп Елизавета Ясько считает, что, если санкции США против ряда украинцев, включая нардепа Александра Дубинского, были введены обоснованно, это означает, что они руководствовались коррупционными интересами своих групп влияния.

Экс-глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявила, что за ее коллегой по фракции Александром Дубинским, попавшим под санкции США, стоит "серьезная группа влияния". Об этом она сказала в интервью "Цензор.Нет".

На вопрос, почему фракция никак не реагирует на санкции США против Дубинского, Ясько ответила: "Потому что за Дубинским стоит известный нам человек. Потому что боятся. Потому что трогать сильных не надо".

По ее словам, во фракции присутствуют различные группы – группа украинского олигарха Игоря Коломойского, лобби различных государственных предприятий, в частности лобби таможни. "Дело Дубинского сейчас очень хорошо показывает, почему сейчас никак не трогают Дубинского. За ним стоит серьезная группа влияния", – подчеркнула она.

Ясько отметила, что заседание фракции, на котором можно было бы поставить этот вопрос, планируется на следующей неделе, но на заседания фракции приходят далеко не все.

"Если действительно правда, что эти лица, в том числе Дубинский, по сути подыгрывали пророссийской повестке дня, хотели втянуть Украину в эту скандальную историю... то возникает вопрос: чем они руководствуются? Наверное, не государственными украинскими, а коррупционными интересами своих групп влияния", – добавила нардеп.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Среди них были Дубинский, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.