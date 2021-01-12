В "Слуге народа" заявили, что еще не обсуждали санкции США против Дубинского

Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что члены партии сейчас "заняты более насущными вопросами", чем обсуждение санкций США против их однопартийца Александра Дубинского.

Замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Радіо Свобода" заявил, что его партия еще не обсуждала введение санкций США против их однопартийца Александра Дубинского.

По словам Корниенко, этой темы пока не было в повестке дня политической силы.

"Сейчас, вы знаете, фракция не может собраться, потому что локдаун. Изучаем вопрос, вчера только вечером информация появилась. Надо еще время, чтобы понять, о чем идет речь и как на это можно реагировать. Но пока даже обсуждений никаких нет, потому что информация свежая. Мы заняты тарифами, заняты более насущными вопросами", – утверждает Корниенко.

11 января США включили в санкционный список по Украине 11 физических лиц и организаций. Под санкции подпали семь граждан Украины. Помимо Дубинского, это, в частности, бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачом, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского "Агентства интернет-исследований" (более известного как "фабрика троллей").

Сам Дубинский отрицает, что совместно с Деркачом пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и ныне избранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец, действующий глава Белого дома Дональд Трамп и демократ Джо Байден.