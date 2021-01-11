США ввели санкции против Дубинского. Мама любит скорость и любит, чтобы сына сидел дома, хранил деньги в кеше и пользовался "Одноклассниками"

США ввели санкции против Дубинского. Допрыгался. Мама любит скорость и любит, чтобы сына сидел дома, хранил деньги в кеше и пользовался "Одноклассниками".

Зато всегда можно сходить на котлетную вечеринку к Коломойскому, съездить выпить водки в Ростов и привиться "Спутником V".

И даже румынский паспорт не поможет. Вот что значит правильно выбрать себе кумира и следовать за ним. Тот тоже не выездной. И по нему тоже плачут американская тюрьма и пара больших одиноких мексиканцев.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора