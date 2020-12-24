США планируют "фатальные" санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

США готовят новые санкции против "Северного потока – 2", однако пока не раскрывают, какие организации станут их фигурантами. Источники Reuters отметили лишь то, что санкции не будут направлены против конкретных стран или чиновников.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые санкции против российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом агентству Reuters 23 декабря сообщили высокопоставленные источники в Белом доме.

По словам источников, новые санкции ожидаются в ближайшем будущем. В администрации Трампа уверены, что они "нанесут фатальный удар по российско-немецкому проекту".

Источники Reuters не уточнили, против каких организаций введут санкции, но сообщили, что они не будут направлены против конкретных стран или чиновников.

Также, по словам одного из чиновников, европейские организации смогут избежать санкций, если "приложат усилия, чтобы свести на нет" свое участие в строительстве "Северного потока – 2".

Один из собеседников агентства отметил, что предыдущие санкции США уже увеличили стоимость проекта на $1 млрд.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждала 1 сентября 2020 года, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США.

11 декабря строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает и ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его.

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Президент России Владимир Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.