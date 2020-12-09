Австрийская компания назвала срок достройки газопровода "Северный поток – 2"

Завершение строительства газопровода "Северный поток – 2" ожидают в этом году. По словам главного исполнительного директора австрийской компания OMV Райнера Зеле, в январе нельзя вести в море работы по укладке труб из-за фактора флоры и фауны.

Австрийская компания OMV, партнер проекта "Северный поток – 2", ожидает завершения укладки газопровода в водах Германии до конца года. Такие сроки назвал главный исполнительный директор компании Райнер Зеле на пресс-конференции "Опрос по деловому климату в России – перспективы экономического развития в 2021 году", пишет агентство РИА Новости.

По его словам, в январе следующего года начинается сезон, неблагоприятный для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод. ТАСС пишет, что Зеле рассказал о необходимости учитывать фактор флоры и фауны в январе.

Он сказал, что не посвящен во все детали процесса и рекомендовал обращаться за подробностями к оператору.

В немецких портах Засниц и Мукран наблюдается активность по погрузке труб и заметна подготовка к продолжению работ, добавил глава OMV. Как именно продолжат укладку и с какой скоростью, он не уточнил.