Австрийская компания назвала срок достройки газопровода "Северный поток – 2"

Австрийская компания OMV, партнер проекта "Северный поток – 2", ожидает завершения укладки газопровода в водах Германии до конца года. Такие сроки назвал главный исполнительный директор компании Райнер Зеле на пресс-конференции "Опрос по деловому климату в России – перспективы экономического развития в 2021 году", пишет агентство РИА Новости.
По его словам, в январе следующего года начинается сезон, неблагоприятный для прокладки трубопроводов по дну в связи с изменением уровня вод. ТАСС пишет, что Зеле рассказал о необходимости учитывать фактор флоры и фауны в январе.
Он сказал, что не посвящен во все детали процесса и рекомендовал обращаться за подробностями к оператору.
В немецких портах Засниц и Мукран наблюдается активность по погрузке труб и заметна подготовка к продолжению работ, добавил глава OMV. Как именно продолжат укладку и с какой скоростью, он не уточнил.
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта была €9,9 млрд. Позже, по данным The New York Times, она выросла почти до $11 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.
Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Строительство газопровода заморозили, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.
Канцлер Германии Ангела Меркель 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального, но уже 17 октября объявил, что газопровод будет достроен.
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден, который набрал наибольшее количество голосов, заявил о жесткой позиции по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект.
Палата представителей Конгресса США 8 декабря поддержала проект оборонного бюджета страны на 2021 год, ужесточающий санкции против газотранспортного проекта "Северный поток – 2".
Расширенные ограничения против "Северного потока – 2" нацелены на широкий круг компаний, в том числе поставщиков услуги по страхованию, перестрахованию, тестированию, инспекции или сертификации, "необходимые или существенные для завершения таких проектов". Согласно законопроекту, поставщики услуг или оборудования для модернизации технологий или установки сварочного оборудования трубоукладочных судов также находятся под угрозой санкций США. Сообщается, что пострадают около 120 компаний из более, чем 12 стран Европы.
Специально оборудованное российское судно "Академик Черский" не стало достраивать газопровод и отправилось в Калининград 27 ноября. Корабль отправили в Россию, поскольку нанятая "Газпромом" для сертификации "Северного потока – 2" норвежская компания Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd не смогла проверить судно и его оборудование из-за санкций США.
Представитель Nord Stream 2 AG почти сразу же заявил о планах возобновить строительство газопровода с 5 декабря. Посольство США в Берлине 5 декабря призвало правительство Германии остановить строительство "Северного потока – 2".
7 декабря стало известно, что укладку газопровода в водах Германии может продолжить специализированная баржа "Фортуна", ходящая под российским флагом.