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Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ – Помпео

Администрация президента США Дональда Трампа в ответ на агрессивные действия России в Украине ввела более 300 санкций за три года. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

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Санкции были введены в ответ на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", отметил Помпео
Санкции были введены в ответ на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", отметил Помпео
Фото: ЕРА

С 2017 года администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ввела санкции против более чем 365 российских объектов. Об этом госсекретарь США Майк Помпео написал в Twitter 3 января.

Санкции были введены в ответ на "дестабилизирующие и агрессивные действия России в Украине и по всей Европе", сказано в сообщении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Первые санкции США в отношении РФ из-за агрессии против Украины были введены в 2014 году. Они несколько раз расширялись и продлевались. Трамп 25 февраля 2020 года на год продлил экономические санкции в отношении России. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

22 декабря 2020 года США ввели санкции против 58 китайских и 45 российских компаний и ведомств, работающих в военной сфере. Список опубликован на сайте министерства торговли США 21 декабря.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, агрессия, Дональд Трамп, Европа, Майк Помпео
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