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Лукашенко поручил симметрично ответить на "бандитские" санкции Запада

Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти должны поддержать предприятия, попавшие под санкции Запада.

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Лукашенко: Не надо бояться, надо уже им показывать зубы
Лукашенко: Не надо бояться, надо уже им показывать зубы
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 12 января поручил правительству Беларуси подготовить "симметричный ответ" на санкции Запада. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые бандитские санкции со стороны Запада… Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать… Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", – сказал Лукашенко.

Он также добавил, что белорусские власти должны поддержать предприятия, попавшие под санкции.

"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать", – отметил Лукашенко.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал тогдашний президент Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы. 

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Евросоюз
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