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Восстановление импорта электроэнергии из Беларуси в перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины – Буславец

Для решения проблем в энергетике Украины пока есть все необходимое – наработаны решения, есть эффективная, сформированная за предыдущий период команда высокопрофессиональных специалистов, и теперь все зависит от позиции нового руководства министерства, заявила экс-министр энергетики Ольга Буславец.

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Ольга Буславец: Суммарный объем накопленных долгов перед производителями электрической энергии превысил 60 млрд грн
Ольга Буславец: Суммарный объем накопленных долгов перед производителями электрической энергии превысил 60 млрд грн
Фото: Дмитрий Рясний / epravda.com.ua

Удовлетворение краткосрочных интересов трейдеров и отдельных промышленных потребителей благодаря восстановлению импорта электроэнергии из Беларуси в среднесрочной перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность Украины, пишет в своей статье на сайте агентства УНН экс-глава Министерства энергетики Ольга Буславец.

Она подчеркнула, что сейчас перед украинской электроэнергетикой стоит ряд проблем, требующих безотлагательного решения. В частности, восстановление с Нового года импорта электроэнергии из Беларуси "уже вызвало удивление и непонимание со стороны наших европейских партнеров", отметила экс-министр.

Буславец считает, что временный запрет на импорт электроэнергии из России и Беларуси не означает блокировку перетоков электрической энергии, которые обеспечивают стабильность параллельной работы энергосистем и получения аварийной помощи, но учитывая курс на интеграцию украинской энергосистемы с европейской, это необходимый шаг.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что следование краткосрочным интересам трейдеров и отдельных промышленных потребителей в среднесрочной перспективе поставит под угрозу энергетическую безопасность нашей страны, в том числе будущее присоединение ОЭС (объединенной энергетической системы. – "ГОРДОН") Украины к европейской синхронной зоне ENTSO-E", – написала она.

Буславец обратила внимание на необходимость четко выполнять план синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E.

"Надо быть готовым, что чем ближе мы будем к цели, тем больше будет сопротивление как со стороны РФ, так и внутренних сил, не заинтересованных во внедрении европейских правил и усилении конкуренции. Нужна активная позиция профильного министерства и политическая воля государственной власти Украины в целом", – убеждена эксперт.

По ее мнению, необходимо продолжать совершенствовать законодательство, определяющее правила работы рынка электроэнергии, в том числе принять законопроект №3657 от 15 июня 2020 года, который запрещает импорт из РФ и Беларуси, совершенствует конкурсную процедуру по строительству новой генерирующей мощности и регулирует другие проблемные вопросы работы участников рынка. Также Украине необходим закон о прозрачности оптового энергетического рынка для предотвращения злоупотреблений (REMIT) и ряд других решений, которые изменили бы правила ценообразования на балансирующем рынке, считает Буславец. Еще одним шагом она назвала совершенствование порядка проведения электронных аукционов по двусторонним договорам.

"При этом показательным должно быть введение единых правил для всех, а не создание привилегированных условий работы для отдельных ФПГ (финансово-промышленных групп. – "ГОРДОН"), хрестоматийным примером чего является так называемая "зеленая" металлургия", – написала экс-министр.

Она убеждена в необходимости продолжать совершенствовать механизм ПСО – публичных специальных обязательств, чтобы постепенно уменьшать перекрестное субсидирование. Главным условием в этом процессе должно быть обеспечение безубыточной деятельности всех участников механизма ПСО – государственных энергетических компаний, поставщиков универсальных услуг и производителей электроэнергии из альтернативных источников. Принятые в конце прошлого года изменения в этом направлении не позволят полностью решить этот вопрос, потому что они не балансируют ситуацию на рынке, считает Буславец, и даже при условии полной оплаты за потребленную электроэнергию прирост долгов в рамках ПСО ежемесячно составит около 1 млрд грн.

Еще одной проблемой она считает погашение старых и новых долгов, накопленных на рынке электрической энергии.

"Суммарный объем накопленных долгов перед производителями электрической энергии превысил 60 млрд грн. Причем из них 27 млрд – за весь период функционирования предыдущей модели рынка единого покупателя, а остальные – сформированы в течение 2020 года из-за финансовой разбалансированности нового рынка. Общая задолженность перед государственным "Энергоатомом" – около 23 млрд (с учетом долгов ОРЭ и "Укрэнерго" за балансирующую энергию), перед ВИЭ – более 25 млрд. В условиях вымывания оборотных средств говорить приходится, к сожалению, не об устойчивом развитии генерации и дальнейшем привлечении инвестиций, а о возможном дефолте энергогенерирующих предприятий", – написала экс-министр.

Запуск конкурса на строительство высокоманевренной генерации – еще один пункт из списка Буславец. Она подчеркивает, что развитие новых балансирующих мощностей будет способствовать не только увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников энергии и "поднятию "базы" "Энергоатома" в профицитный период" – теплое время года. Это также, по ее убеждению, позволит внедрять шаги по декарбонизации и плавно сокращать долю угольной тепловой генерации.

Экс-глава Минэнерго считает, что необходимо решать проблему с "зелеными" производителями электроэнергии и обеспечивать устойчивое развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Первым шагом стало заключение в прошлом году меморандума с производителями ВИЭ и закона, который его имплементировал, что снизило цену "зеленой" электроэнергии для потребителей на €2 млрд до 2029 года. Запуск "зеленых" аукционов, позволит существенно снизить стоимость произведенной из ВИЭ электроэнергии и согласовать темпы роста с возможностями энергосистемы, отметила она.

Буславец подчеркнула, что для решения этих проблем пока есть все необходимое – наработаны решения, есть эффективная, сформированная за предыдущий период команда высокопрофессиональных специалистов, и все зависит от позиции нового руководства министерства.

Теги: Беларусь, инвестиции, энергетика, импорт, Укрэнерго, Энергоатом, законодательство, Ольга Буславец, зеленая энергетика, энергосистема
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