Буславец отсудила у Минэнерго 139 тыс. грн – СМИ

Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец получит компенсацию, которую она потребовала через суд за свое увольнение с предыдущей должности в этом же министерстве – председателя директората энергетических рынков, пишет "24 канал".

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец отсудила у своего министерства 139 тыс. грн за свое увольнение с предыдущей должности – до февраля 2020 года она была председателем директората энергетических рынков Минэнерго. Об этом со ссылкой на решение Окружного административного суда Киева пишет "24 канал".

Решение суд принял 23 октября, а опубликовал в Едином реестре 30 ноября. Фамилию истца суд не раскрывает, но его должность указана.

По информации суда, председатель директората энергетических рынков Минэнерго был назначен 19 декабря 2017 года, а уволен согласно приказу тогдашнего министра энергетики Алексея Оржеля из-за реорганизации ведомства 10 февраля 2020-го.

"24 канал" напоминает, что Буславец 16 апреля Кабинет Министров назначил первым заместителем главы Минэнерго с функцией руководства ведомством.

"Несмотря на это, она не отозвала иск, по которому Окружной админсуд Киева 23 октября обязал Минэнерго выплатить Буславец 139 тыс. грн в качестве зарплаты за "вынужденный прогул" с 10 февраля по 16 апреля 2020 года", – подчеркивают журналисты.

17 декабря Верховная Рада отказалась поддержать кандидатуру бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины.

Заместитель главы Минэнерго Юрий Бойко, который назначен и.о. министра с 20 ноября, уже в начале декабря ушел на больничный и ведомством по-прежнему руководит Буславец как первый заместитель министра, отмечает "24 канал".

16 ноября Национальное антикоррупционное бюро в рамках дела "Роттердам плюс" обнародовало фрагмент разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранца о женщине-кандидате на пост главы Министерства энергетики Украины. Из контекста можно сделать вывод, что речь идет о бывшем врио министра Ольге Буславец.