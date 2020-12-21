Буславец уходит с поста замглавы Минэнерго Украины

Замминистра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение, но подчеркнула, что пока не хочет рассказывать о причинах такого решения.

С середины апреля по 20 ноября Буславец занимала должность врио министра энергетики Фото: Ольга Буславець / Facebook

Первый заместитель министра энергетики Украины Ольга Буславец написала заявление на увольнение. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Прошу уволить меня с должности первого заместителя министра энергетики Украины с 22 декабря 2020 года", – говорится в заявлении, опубликованном Буславец.

Замминистра также подчеркнула, что пока не хочет рассказывать о причинах такого решения.

С середины апреля Буславец занимала должность врио министра энергетики, однако 20 ноября ее уволили и новым врио назначили Юрия Бойко.